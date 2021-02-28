陳沖給邱太三提建言 陸委會強調「務實也務虛」
新頭殼newtalk
2021-02-28 08:00:00
新世代金融基金會向新上任陸委會主委邱太三提出建言，建議邱太三在兩岸交流上，除了「務實、也要務虛」；「務虛」是指在決策前，預設各種情境走勢、發展、可行性或具體作為，預為分析研究，掌握依循情境發展變化，研擬出各種不同情境的決策，基金會認為，實現決策才是務實，没有決策內容的務實是空談，務實前經過一段不受傳統窠臼拘束的務虛，或許反而比較務實。對此，陸委會回應，基金會提出的「務虛」建言，也是政府長期以來研擬政策的作法，針對各界專家學者，陸委會也將擇期請益，以利務實解決兩岸問題。
陸委會表示，長期關注臺海等區域情勢發展，掌握臺灣民意趨勢，審慎評估及預為模擬研判，以穩健推動兩岸和平穩定的關係、維護臺灣整體利益。新世代金融基金會提出的「務虛」建言，事實上，也是政府長期以來研擬政策的作法，在當前複雜敏感的國際及兩岸情勢下，情境模擬分析更為重要。針對新世代金融基金會等及各界專家學者，近期對兩岸事務的建言，陸委會強調「我們均虛心聆聽並表達感謝」，也將擇期請益，努力作好決策前的準備工作，以利務實處理及解決兩岸問題。新聞來源為Newtalk 新頭殼