早晚涼白天氣溫漸回升 中南部高溫達28度
記者陳致宇／台北報導
2021-02-28 08:30:15｜2021-02-28 08:30:18
受到東北季風減弱，今（28）、明日白天氣溫逐漸回升，早晚仍涼，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨。今日台南至新竹、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風；晚起至明日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。
氣象局表示，今日東北季風減弱，白天氣溫逐漸回升，不過早晚仍涼，清晨台南以北低溫15、16度，其他地區18到20度，白天北部及宜蘭、花蓮高溫可以來到22、23度，中南部及台東則在25到28度，西半部日夜溫差大，請適時調整穿著；水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，只有花東地區有零星降雨氣象局提醒，東北風雖減弱，不過桃園以北、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖易有長浪發生，其中基隆北海岸、宜花沿海有3公尺左右或以上浪高發生的機率，海邊活動請特別注意安全；另外，天氣逐漸回暖，今晚起西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊，行車收聽警廣、留意CMS即時資訊，注意用路安全根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為東北風，北部地區位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物可能累積；西半部地區於夜間易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。