好天氣出遊人潮湧現 國道19處易塞地雷路段出爐
記者陳致宇／台北報導
2021-02-28 08:59:29｜2021-02-28 08:59:36
今（28）日是和平紀念日連續假期第2日，高公局預估國道交通量為110百萬車公里，並根據大數據預測19處易塞路段，上午以南下出遊、返鄉車潮為主，午後則有大量北返車潮湧現，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。
高公局表示，截止今日上午7時，國道交通量為8.3百萬車公里，相關疏導措施包括0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。高公局預估，今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。高公局呼籲，民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議民眾儘量利用省縣道。