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1縣市1環保夜市　中市大慶夜市奪「五星特優

記者柳榮俊/台中報導

2021-02-28 10:28:00

環保夜市　中市大慶夜市奪「五星特優」
▲環保署去年起推動「1縣市1環保夜市」，全國22處夜市角逐，台中大慶夜市榮獲「五星特優」殊榮(圖／環保局提供2021.2.28)
行政院環保署去年起推動「1縣市1環保夜市」，由各縣市提報符合環保餐具、垃圾回收、改善油煙、乾淨公廁等指標的模範夜市，吸引全國22處夜市角逐，經市府環保局輔導下，台中大慶夜市近百家攤商響應減塑行動，包括使用環保餐具，落實垃圾分類，並設有愛心提袋循環回收站等，榮獲「五星特優」殊榮。
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夜市是台灣特有文化代表，環保署日前舉辦環保夜市頒獎暨成果發表會，台中大慶夜市在「一次用產品減量」、「資源回收」、「低碳節能」、「環境與公廁清潔」及「其他環保特色改造」等5項指標中脫穎而出，取得「五星特優」殊榮。
環保局長陳宏益表示，大慶夜市去年6月起與環保局攜手響應環保作為，經半年輔導，推動近百家攤商以友善環境方式經營，包括使用重複性餐具、提供自備餐具或購物袋優惠等措施，減少一次性用品；另也推動垃圾分類、專人維護廁所清潔及鄰近低碳運輸等，並於夜市內設置二手袋及愛心飲料提袋循環回收站，促使資源再使用，推估每日約可減少1萬8000個免洗餐具。
環保局指出，今年將持續推動環保示範夜市，歡迎商圈及夜市主動電洽「源頭減量小組」；另提醒民眾逛夜市記得佩戴口罩，並自備餐具或購物袋，響應「資源重複再利用、少用一次用品」的綠色消費習慣。
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