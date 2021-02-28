網友直言「吳孟達只是戲子」　黃子佼：不必節外生枝

港星吳孟達昨（27）日傳出肝癌病情惡化、轉進加護病房之後，就傳來已經過世的噩耗，讓不少影迷十分不捨，許多藝人也紛紛發文悼念，黃子佼昨天就發出長文，曬出一張與吳孟達同框的照片緬懷，未料卻引來網友負面留言，而黃子佼也親自出面回應。

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黃子佼上傳一張2014年與Ella主持金馬獎的片段，並曝光昔日與吳孟達同台的照片，寫下：「多年來同台機會很少，隔年一月電影的首映，明星很多，他也是其一，但記憶相對比較模糊，謝謝您一生賣力演出，無數歡笑場面是永恆，影迷必然永遠忘不了，一路好走，前輩達叔。」

貼文曝光後引來許多人留言，認為他是港片中的經典人物：「他也算是時代的眼淚，小時候常看他的電影作品」、「他總是可以把喜劇的綠葉表演的很稱職，希望他能到天堂去演主角了」，不過可以看到其中1位網友卻認為，吳孟達純粹是一名戲子，直言：「厲害的是導遊（導演），不是他或周星馳，就不明白為啥每當演員或歌星去世一定會被大事（肆）渲染？」

事後該名網友也默默將留言移除，黃子佼看到後則親自出面發聲，坦言這篇文章只是想對吳孟達表達謝意與緬懷，「我們好好謝謝達叔比較重要，不必要節外生枝」，對於網友刪除留言一舉，黃子佼則說：「看來我還沒刪除，對方就已經……希望他是因為被我們提點了更棒的理性思維而動作。」（編輯：侯家瑜）

▲黃子佼回應網友。（圖／黃子佼臉書）

▲▼黃子佼臉書全文。（圖／黃子佼臉書）