NBA／太期待了！連缺5場後 林書豪預告周一凌晨復出
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-28 10:21:01
林書豪因背傷連續缺席5場發展聯盟賽事，他在微博透露好消息，預告當地時間周日的比賽將復出，他自己也興奮直呼「太期待了！」，而被稱「新冠病毒」遭歧視事件，發展聯盟也宣布將介入調查。
32歲的林書豪本季加盟聖克魯茲勇士隊，出賽5場，場均可繳19.6分、7.2助攻、2.8籃板、1.6抄截相當全面成績單，不過因背傷共缺席6場比賽，外界認為這恐阻礙他重返NBA。不過好消息終於傳來，林書豪在微博透露，逐漸恢復健康了，其實周六就能出賽了，但不希望打「背靠背」的比賽，所以選擇周日復出，影片最後還直呼「太期待了！」台灣時間3月1日凌晨12點將對上奧斯汀馬刺。對於林書豪近日揭露自己曾在賽場上被以「新冠病毒」稱呼，但仍相當善良不願意透露歧視者身分，發展聯盟官方隨後也宣布將介入調查。
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