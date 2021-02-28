228事件74週年 民進黨：要鞏固民主讓社會更多元自由
記者劉育辰／台北報導
2021-02-28 10:28:27
今（28）天是228事件的74週年。民進黨為此也發表聲明，強調228是本來不該在這世上任何一個角落發生的悲痛事件，活在自由民主時代，透過對228的追思紀念，省思極權政治帶給人民的不幸，並警惕、珍惜台灣得來不易的自由民主。毋忘228，也不能忘記人民對反抗威權、爭取自由民主的最深願望。
民進黨在聲明中指出，過去很長一段時間，228是台灣社會「不能明說的事」，隨著政府致歉態度的確立，教科書裡面看得見有關228的內容，也有越來越多的檔案出土、越來越多的新受難者被發現，並且恢復他們的名譽，給予平反以及賠償，讓228不再是禁忌，也不再是仇恨的根源。不僅是228，後續的清鄉和白色恐怖，也造成許多傷害。民進黨推動轉型正義，是因為他們相信，記得歷史、釐清真相、反省過去，為得是不重蹈覆轍、團結社會、鞏固民主，讓台灣不斷進步。總統蔡英文與民進黨政府在過去幾年，全力推動國家人權博物館、促轉會的台灣轉型正義資料庫也已上線。此外，還有監察院的國家人權委員會，將藉由人權職權的獨立運作，強化社會溝通與對話，普及人權理念，扎根人權教育，積極推動人權多元策略與國際布局，發揮提升人權的關鍵力量，確保社會公平正義之實現。民進黨表示，時間已經證明，一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；相反的，正是因為勇於面對過去的錯誤，民主才會更鞏固、社會也會更多元自由。民進黨推動轉型正義的目標，就是要讓每一位生活在台灣的人民，每天都可以安心生活，自由閱讀、自由發表意見、一起打造更美好的民主社會。未來還要繼續努力，讓陽光照耀在美麗寶島，讓沉冤的積雪都融化，台臺灣的民主能夠更加茁壯、更有自信立足在世界上。