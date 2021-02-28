挑戰騎自行車「一日北高」 柯文哲228凌晨就出發！
記者丁上程／台北報導
2021-02-28 10:29:26｜2021-02-28 11:15:26
台北市長柯文哲為了挑戰騎自行車「一日北高」行程，今（28）日凌晨一點，就從北投關渡宮出發，這也是柯文哲歷年來挑戰自行車行程最早出發的一次。由於過程中穿插了北市228紀念活動，柯文哲將搭乘高鐵先行北返參與活動，再南下與車隊會合出發。
這次柯文哲「一日北高」自行車活動可以說是爭議不斷，從活動預算花費超過一百萬引發討論外，就連活動主軸「推廣自行車活動」的概念，也受到各界質疑。而在批評聲浪中，柯文哲仍舊按照原有時程，凌晨於北投關渡宮出發。不過截至28日上午10時為止，行程似乎有些落後。原本預計在此時抵達雲林麥寮，不過目前僅抵達彰化伸港附近，落後了原本安排的時程超過兩個小時。根據了解，似乎是因為柯文哲的自行車，中間有遇到爆胎的狀況，再加上行程中有許多熱情粉絲爭相與柯文哲合照與簽名，所以才會導致行程持續落漏。原本預計在晚間9時抵達高雄，恐怕將會向後推延。由於行程延後的緣故，柯文哲原本預計騎到雲林才搭乘高鐵北返，因為時間因素，抵達彰化伸港寶天宮後，就會從彰化搭乘高鐵北返至台北市參與228活動。北市府指出，關渡宮出發後，途經新竹代天府、伸港寶天宮、伸港寶天宮、布袋大眾廟、口湖遊客服務中心、台南北門、高雄楠梓，總路程全長365.5公里，柯文哲搭配4名選手組成市府1隊，市府2、3隊則由副市長黃珊珊、體育局長李再立局長率隊參加，以團隊接力組方式完成一日北高。