NBA／名球評要柯瑞效法喬丹 領導勇士安撫格林
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-28 10:49:45
勇士兩大當家球星昨天合作無間，一哥Stephen Curry轟下29分9助攻，Draymond Green繳出本季首個「大三元 」包含誇張的19助攻，知名球評Stephen A Smith認為，Curry要向「籃球之神」Michael Jordan學習領導。
Jordan曾透露私下不會和隊友「小蟲」Dennis Rodman聊天，但仍保持著良好互動關係，他們聯手幫助公牛締造三連霸，和勇士相比，兩隊都有成功的三巨頭，而Curry就是勇士隊的「喬丹」，A Smith要他向Jordan好好學習領導，必須表現得更像一哥。A Smith表示，他知道Green和Rodman是完全不同種類的球員，一個會傳球，一個是籃板王，且前者進攻技巧更多樣化，兩人對球隊貢獻都很大，但要不是有Jordan將Rodman從賭城抓回球場，公牛可能無法締造歷史。Jordan毫無疑問是球隊領袖，而Curry也是，所以他必須向前輩好好學習，在Green爆走時，適時拉住他。上周比賽，Green在最後10秒連吃兩個T被逐離場，遭黃蜂逆轉，賽後Green也自責道歉。