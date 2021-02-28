美眾議院通過1.9兆美元紓困案 拜登籲參院盡快表決
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-28 10:54:54
面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，美國眾議院當地時間27日表決以219票贊成、212票反對，通過1.9兆美元的經濟紓困刺激計劃。紓困案通過後，美國總統拜登公開呼籲參議院能夠盡快進行表決，財政部長葉倫（Janet Yellen）也透過社群平台表態支持。
綜合美國媒體報導，美國眾議院對紓困案進行表決，共和黨議員認為紓困案金額過高，全數共和黨議員皆下了反對票；而民主黨除了2位議員反對，其餘全部贊成。紓困案在眾議院通過後將在下週送至參議院討論進行表決，經過參院修改後再送至眾議院表決，最後交由總統拜登簽署。1.9兆美元的紓困案包括，向符合標準的美國公民每位發放1400美元的補助、提高失業救助金至400美元；在對應COVID-19疫情方面，紓困案將投入200億美元協助疫苗接種計畫、500億美元用於追蹤疫情感染；此外，紓困計畫也為地方政府提供3500億美元的金援、1700億美元援助各學校重新開放校園。拜登之前在紓困案中要求，美國聯邦的最低工資從每小時7.25美元提高至15美元，但受到共和黨和部分民主黨議員的反對，認為提高工資不適用特別預算規則，最後有關工資的內容被刪除。美國總統拜登在眾議院通過紓困案後表示，美國人民受疫情所苦已久，政府必須立刻採取行動緩解苦難，呼籲參議院能夠盡快通過提案。美國財政部長葉倫也在推特上發文，以自己身為經濟學家、美國人的觀點來看，非常贊同眾議院通過的紓困案，並指出經濟學家認為人民需要更多的幫助，才能夠在病毒獲得控制前維持吃得飽、穿得暖的生活。紓困案將會確保大眾能夠捱過疫情大流行，直到經濟強壯成長。
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