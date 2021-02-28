NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美眾議院通過1.9兆美元紓困案　拜登籲參院盡快表決

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-28 10:54:54

美國總統拜登 biden/比讚
▲美國眾議院27日表決通過1.9兆美元的紓困案，總統拜登、財政部長葉倫表態支持，呼籲參議院盡快通過。（圖／美聯社／達志影像）
面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊，美國眾議院當地時間27日表決以219票贊成、212票反對，通過1.9兆美元的經濟紓困刺激計劃。紓困案通過後，美國總統拜登公開呼籲參議院能夠盡快進行表決，財政部長葉倫（Janet Yellen）也透過社群平台表態支持。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合美國媒體報導，美國眾議院對紓困案進行表決，共和黨議員認為紓困案金額過高，全數共和黨議員皆下了反對票；而民主黨除了2位議員反對，其餘全部贊成。紓困案在眾議院通過後將在下週送至參議院討論進行表決，經過參院修改後再送至眾議院表決，最後交由總統拜登簽署。
1.9兆美元的紓困案包括，向符合標準的美國公民每位發放1400美元的補助、提高失業救助金至400美元；在對應COVID-19疫情方面，紓困案將投入200億美元協助疫苗接種計畫、500億美元用於追蹤疫情感染；此外，紓困計畫也為地方政府提供3500億美元的金援、1700億美元援助各學校重新開放校園。
拜登之前在紓困案中要求，美國聯邦的最低工資從每小時7.25美元提高至15美元，但受到共和黨和部分民主黨議員的反對，認為提高工資不適用特別預算規則，最後有關工資的內容被刪除。
美國總統拜登在眾議院通過紓困案後表示，美國人民受疫情所苦已久，政府必須立刻採取行動緩解苦難，呼籲參議院能夠盡快通過提案。
美國財政部長葉倫也在推特上發文，以自己身為經濟學家、美國人的觀點來看，非常贊同眾議院通過的紓困案，並指出經濟學家認為人民需要更多的幫助，才能夠在病毒獲得控制前維持吃得飽、穿得暖的生活。紓困案將會確保大眾能夠捱過疫情大流行，直到經濟強壯成長。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲美國財政部長葉倫在個人推特上發文表態支持紓困案。（圖／翻攝自Twitter）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
22.26%77.74%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀