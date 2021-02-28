NBA／有情有義！巴特勒因隊友 拒絕邀請替補參加明星賽
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-28 11:43:42
連衛冕軍湖人都慘敗爵士25分，昨天熱火靠著「士官長」Jimmy Butler 33分「準大三元」領軍，扳倒聯盟龍頭，這樣的實力相當有資格進入NBA全明星賽，不過今(28)日傳出他考量隊友心情因此拒絕參加。
籃網昨天宣布東區人氣王Kevin Durant因左腿傷勢不打明星賽，改由溜馬24歲小將Domantas Sabonis替補，不過根據美國媒體《Five Reasons Sports》報導，其實是替補頭號人選Butler拒絕明星賽邀請。據報導稱，對於那些質疑Durant退出，為何是Sabonis替補的聲音，其實是Butler拒絕NBA邀請，因為他的隊友Bam Adebayo沒受邀，因此他不想拋下隊友參加。季初Butler因防疫健康安全協定缺席10場比賽，回歸後繳出場均20分、7.8籃板、7.8助攻，率領熱火攻下一波10勝5負小高潮，去年亞軍戰績回到東區第5，但遺憾地是今年明星賽熱火都沒有球員入選明星賽陣容。不過替補入選的Sabonis也不是沒有實力，上半季至今30戰，繳出場均21.5分、11.7籃板、5.7助攻成績，原本會是史上第1位，場均20分10籃板5助攻卻沒能入選明星賽的球員。