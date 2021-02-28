加油要快！國際油價上漲 周一起汽、柴油各漲0.1元
記者陳致宇／台北報導
2021-02-28 12:11:31｜2021-02-28 12:11:40
台灣中油公司宣布，自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升25.6元、95無鉛汽油每公升27.1元、98無鉛汽油每公升29.1元、超級柴油每公升22.9元。
台灣中油表示，本周受美國德州原油復產因設施檢修受阻、美國鑽油井機台數近3個月首次下降等因素影響，導致油價上漲。本周調價指標7D3B周均價為每桶64.13美元，較前周62.80美元上漲1.33美元，新臺幣兌美元匯率升值0.048元，國內油價依公式計算漲幅為1.56 %，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應分別調漲1.5元及2.0元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.1元，台灣中油汽、柴油各吸收1.4及1.9元。台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。