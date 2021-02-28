日本京阪等6府縣今解除緊急狀態 東京首都圈仍待觀察
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-28 12:15:25
日本新冠肺炎（COVID-19）疫情部分地區近日出現好轉，先前東京首都圈1都3縣於1月7日進入緊急狀態，關西等地疫情較嚴重的地區也相繼發布緊急事態宣言（緊急狀態）。日本首相菅義偉26日在會議上表示，將在2月底提前解除的岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡6府縣的緊急狀態；而疫情仍然嚴峻的東京首都圈將維持緊急狀態，待下週進一步討論。
綜合日本媒體報導，解除緊急狀態的岐阜、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡6府縣目前已脫離日本政府訂下的4個疫情標準「第四階段」。放寬防疫限制的地區，政府將會持續對無症狀、確診者進行疫情追蹤、監測。日本政府將COVID-19感染階段分為：第一階段感染個案趨近於零；第二階段感染漸增，接著是感染劇增、感染爆發。解除緊急狀態的關西6府縣已脫離「感染爆發」階段，菅義偉召開會議的當日（26），岐阜新增3例確診、愛知40例、京都府8例、大阪府77例、兵庫24例、福岡52例。另一方面，東京首都圈的東京都、埼玉、千葉、神奈川縣目前感染人數仍然居高不下，若疫情沒有出現和緩，緊急狀態將會維持至3月7日。緊急狀態下，餐廳飯店將維持提早打烊、民眾被要求非必要不要外出。昨（27）日，東京都共新增337例確診，已經連續21日單日新增確診病例在500例以下；埼玉縣則是新增118例確診、9例死亡；千葉縣新增151例確診、6例死亡；神奈川縣新增162例確診，連續3日單日新增確診百例以上。全日本都道府知事昨日也召開線上會議，提案採取強力防疫措施，呼籲中央也要維持嚴謹的防疫措施以免感染再次擴大。
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