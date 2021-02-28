羽球／外媒回顧球后霸業 戴資穎締造賽史21年紀錄
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-28 12:59:56
因新冠肺炎疫情關係，我國世界球后戴資穎今年放棄前往英國，衛冕全英公開賽，外媒《Gulf News》回顧小戴表現，去年連4年打進全英賽決賽並拿下3冠，締造賽史21年紀錄，自中國傳奇葉釗穎後的第一人。
小戴在2017、2018年完成2連霸，2019年遭中國一姐陳雨菲中斷，不過去年甜蜜復仇，並重返球后寶座，生涯3度在全英賽封后，和中國名將謝杏芳並居21世紀女單之最。小戴也成為自葉釗穎後，首位4度闖進全英賽3度封后的球員。現年46歲的葉釗穎是在1997至99年完成3連霸，1996年則是亞軍，和小戴一樣4年間都三冠一亞。今年全英賽將在3月15日於英國伯明翰舉行，考量疫情關係我國選手包含小袋、一哥周天成、王子為、男雙王齊麟／李洋都不會參賽，奧運前確定瞄準定馬來西亞公開賽、新加坡公開賽。目前最新世界排名，小戴穩居球后寶座長達152周，繼續堆高「小戴障礙」。
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