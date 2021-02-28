朱立倫：這次鳳梨 下次芒果？釋迦？蓮霧？
記者丁上程／台北報導
2021-02-28 12:57:25
中國大陸方面日前宣布，因為多次從台灣鳳梨中截獲檢疫性有害生物，決定於3月1日起暫停進口台灣鳳梨。消息一出也引發各界議論，而政府當局也隨即開始相關因應措施。不過對此前新北市長朱立倫則在臉書上PO文表示憂心，指出芒果、釋迦、蓮霧等水果，也是外銷中國大陸的大宗，若再遇到相同情況，蔡政府要如何因應？
朱立倫表示，中國大陸宣布三月起不再進口台灣鳯梨！我們當然力挺農民，也很火大對岸的片面改變。大家都在買鳳梨，吃鳳梨。政府當然要先收購安定鳳梨市場，民間也應該力挺鳳梨農。但真的問題是，這樣的方式能持續多久？更嚴重的問題是，這次是鳳梨，下次會不會是芒果？釋迦？蓮霧？朱立倫也引用去年水果外銷數據，其中台灣鳳梨約10%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍；台灣芒果約2%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的100倍；台灣釋迦約20%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的200倍；台灣蓮霧約8%外銷到中國大陸，出口量是新南向國家的600倍。朱立倫強調，願意多吃台灣水果，但這些外銷到中國大陸的農產品，轉內銷會讓台灣的水果市場崩盤，果農會更慘！轉其他國家外銷，這麼大的量短期內可以銷到哪裡？等談判完又是何年何日？這五年來農業產銷支援系統建立嗎？一個市場的喪失或產量過剩都無法緊急因應！朱立倫更直言，蔡政府執政以來，天天宣稱實施新南向政策，花大筆經費，結果台灣經貿對中國大陸的依賴程度有增無減。這些年來說的「推動新南向，避免過度依賴單一市場風險」根本就是騙人的大內宣！而嚴重的國內農業產銷失調更是經常發生！蔡政府欠果農一個道歉！更欠台灣人民一個說明！