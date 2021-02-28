228紀念儀式　蔡英文：人權意識內化成政府體制DNA

二二八事件74周年中樞紀念儀式來到曾經是二二八事件歷史現場的高雄市立歷史博物館廣場舉行，儀式主題為「烏暗會過，天嘛會光，愛佮希望，久久長長」，總統蔡英文強調，

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▲謝銘祐在典禮現場演唱《行》、《路》，總統蔡英文也曾在國慶致詞中以《路》歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」強調，「台灣，一定會自信前行」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）

× ▲謝銘祐在典禮現場演唱《行》、《路》，總統蔡英文也曾在國慶致詞中以《路》歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」強調，「台灣，一定會自信前行」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）

二二八事件74周年中樞紀念儀式由台灣基督長老教會仁武教會駐堂牧師田永人牧師擔任司儀，現場在高雄市管樂團獻樂中展開三分鐘默哀，並由謝銘祐現場演唱「行」、「路」二首歌曲，思考未來的路，要如何大步向前，而在實現民主的路途上要勇敢邁進，並由蔡英文總統頒發回復名譽證書予二二八事件受難者潘鴻泉、陳滄海、陳文治等3位遺屬代表後，移動至高雄市二二八和平紀念公園紀念碑前獻花，追思感念為臺灣民主犧牲受難的前輩們，以及因為這段歷史承受傷痛的家屬們，表達深切的歉意。

▲總統蔡英文代表向二二八受難者獻花致意。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）

× ▲總統蔡英文代表向二二八受難者獻花致意。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）

總統蔡英文強調，

▲二二八事件74周年中樞紀念儀式今年移師高雄舉行，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃等人都南下參加。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）