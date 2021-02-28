228紀念儀式　蔡英文：人權意識內化成政府體制DNA

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二二八事件74周年中樞紀念儀式由台灣基督長老教會仁武教會駐堂牧師田永人牧師擔任司儀，現場在高雄市管樂團獻樂中展開三分鐘默哀，並由謝銘祐現場演唱「行」、「路」二首歌曲，思考未來的路，要如何大步向前，而在實現民主的路途上要勇敢邁進，並由蔡英文總統頒發回復名譽證書予二二八事件受難者潘鴻泉、陳滄海、陳文治等3位遺屬代表後，移動至高雄市二二八和平紀念公園紀念碑前獻花，追思感念為臺灣民主犧牲受難的前輩們，以及因為這段歷史承受傷痛的家屬們，表達深切的歉意。
總統蔡英文強調，今（28）日我們聚集在高雄紀念受難者、撫慰遺族，也要互相提醒三件事情，第一，我們必須誠實面對自己的歷史，這次促轉會所推動的台灣轉型正義資料庫的內容，我們希望深入了解威權統治下壓迫體制到底是怎麼樣侵犯人權？才能提醒大家，只有民主制度才可能出現一個自我節制、勇於反省的政府；第二，我們必須充分保障人權和人性的尊嚴，國際上的經驗告訴我們，民主有可能倒退，威權也可能復甦，要避免悲劇重演，就要把人權意識內化成政府體制的DNA，這也是我們推動轉型、正義的重要的目標；第三，必須堅守民主自由不能交換的價值信念，民主制度發展的過程需要經過辛苦的調適，也可能進兩步退一步，或許有些人會覺得社會太紛擾了，懷念起威權統治下的秩序，但我們始終要記得，民主和自由才是台灣能夠持續發展的關鍵，這是最基本的價值，不能被交易，也不能被交換。二二八事件距離現在已經74年，每一次舉辦中樞紀念儀式，不僅代表國家的反省，也代表台灣人民不會忘記威權，曾經帶給我們的苦痛，更會珍惜得來不易的自由、民主，當年犧牲的英靈並沒有離開我們，他們安息在故鄉山河的懷裡，活在同胞的心內，今天生活在台灣的我們，以及未來一代又一代的台灣人民要團結、要努力，繼續定義出我們自己的歷史，讓自由、民主的花朵持續開遍美麗島。