緬軍昨捕470人、開除駐UN大使　民眾今續抗議反軍事政變

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Hledan、Sanchaung，成千上萬的民眾配戴工地用安全帽，手持橡膠或鐵桶、垃圾桶蓋作為防護，並且在街道上堆疊雜物、設置路障，試圖抵抗軍警的水炮車攻勢。

▲緬甸大城市仰光今日仍然有大量示威者穿戴簡單的裝備上街抗議。（圖／翻攝自Twitter）