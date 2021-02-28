緬軍昨捕470人、開除駐UN大使 民眾今續抗議反軍事政變
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-28 13:48:14
緬甸駐聯合國（UN）大使因為在26日於紐約聯合國非正式會議上，譴責緬甸軍方發動軍事政變奪權，呼籲國際社會對軍方採取強硬行動，而遭到緬甸外交部以違反公務員法等規定免職。面對軍方不斷打壓，緬甸民眾今（28）日仍組織發起遊行示威。
據《路透社》報導，緬甸昨（27）日全國各地爆發示威活動，警方朝群眾發射催淚瓦斯、閃光彈並且數次對空鳴槍，根據緬甸官方媒體，軍警共逮捕超過470名反政府示威者，中部城市有一名女子遭到警方開槍射擊死亡。多張照片顯示，仰光多人被橡膠子彈或是實彈射擊受傷，一些媒體報導稱，數名民眾在抗議活動遭到槍殺。緬甸駐聯合國大使覺莫吞（Kyaw Moe Tun）在會議上針對國內軍事政變發言，然而連官方尚未正面回應。雖然緬甸外交部發出公文開除覺莫吞，但聯合國並未承認緬甸軍事政權，因此尚未將其解職。覺莫吞表示，他將會盡可能地反擊。《路透社》報導續指，今日緬甸民眾仍組織示威遊行上街。在駐聯合國大使被緬甸國營電視台報導遭到開除後，警方很快地採取行動，前往各城市中示威者聚集的場所。仰光當地的示威者表示，警察以迅雷不及掩耳的速度走下車，毫無預警地朝著人們投擲閃光彈，一些參與抗議的教職人員在奔跑過程中受傷。另外，醫生和學生團體也遭到閃光彈攻擊；另一座大城市曼德勒（Mandalay）也傳出警方對空鳴槍，並將抗議的醫護人員圍堵在醫院建築內。根據緬甸當地媒體「Myanmar Now」，在仰光鬧區Hledan、Sanchaung，成千上萬的民眾配戴工地用安全帽，手持橡膠或鐵桶、垃圾桶蓋作為防護，並且在街道上堆疊雜物、設置路障，試圖抵抗軍警的水炮車攻勢。