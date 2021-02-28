1.5萬旅客擠爆九族文化村 園方緊急公告「停止入場」
記者陳致宇／台北報導
2021-02-28 13:52:25｜2021-02-28 13:52:56
今（28）日二二八連續假期第2天，上午起國內各大風景區及鄰近遊樂區路段已經出現局部壅塞情形，像是熱門賞櫻景點「九族文化村」一早就有不少旅客湧進，造成國道六號、台14線車多壅塞，甚至一路回堵至國道三號霧峰系統，九族文化村已於12時宣布今日已達到入園人數上限，停止入場；另外在國一、國三部分路段車速「紫爆」僅剩20公里不到，國道五號南北向也是車多情況，車速皆在40公里左右，提醒民眾注意。
連續假期第2天各地天氣放晴，各地出現出遊人潮，由於現在正是賞櫻季節，九族文化村一早就吸引大批旅客入園，造成國道六號、台14線車多壅塞，甚至一度回堵至國道三號霧峰系統，九族文化村也於12時在臉書緊急宣布，今日已經滿園，停止入場，請遊客轉往其他觀光景點安排遊程。此外，根據高公局即時路況，上午國道壅塞路段還包含國一南向楊梅至新竹、國一北向圓山至五堵、國一高架南向機場系統至中壢轉接、國三南向三鶯至關西服務區、烏日至霧峰系統、國三北向白河至中埔等、國六霧峰系統至東草屯；預估下午國一台中、苗栗路段；國三南投、香山路段；國五北向宜蘭-坪林及國六西向東草屯-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。公路總局指出，截至中午12時止，部分省道主要路段已有車潮湧現，包括台2線大武崙路段及台74線大里二至霧峰路段已有壅塞情形，另外台2線淡水路段東向、台3線新北市三峽路段南向、台61線竹北路段南向、台21線草坪頭路段南向、日月潭路段南向及台86線關廟路段東向等以上路段則有車多情形，公路總局已利用警廣、幸福公路APP虛擬CMS、固定CMS等發布相關路況及替代道路資訊，並通知高公局加強宣導。