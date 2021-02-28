快訊／再增一例境外移入病例 20多歲男檢疫期滿後確診
記者陳致宇／台北報導
2021-02-28 14:06:06｜2021-02-28 14:06:13
中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增1例境外移新冠肺炎確定病例，為本國籍20多歲男性（案956），去（2020）年9月至波蘭就學，今年1月28日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後獨自於親戚家檢疫，檢疫期間皆無症狀。
指揮中心表示，個案於2月12日檢疫期滿後，返回住家進行自主健康管理，因預定回波蘭就學，2月26日至醫院自費採檢，於今日確診(Ct值31，次日再採驗核酸為陰性，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。個案迄今仍無症狀，已掌握接觸者2人，列居家隔離。指揮中心統計，截至目前國內累計174,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含172,595例排除)，其中955例確診，分別 為839例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、919人解除隔離、27人住院隔離中。
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