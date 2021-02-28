藻礁公投連署延至3／10截止　仍缺11萬份

（中央社記者張雄風台北28日電）珍愛藻礁公投連署截至昨天晚間已近24萬份，距離35萬份門檻仍缺11萬份左右；工作小組呼籲，民眾可在3月10日前寄出連署書，造冊結束後將集結於3月16日送交中選會。
根據珍愛藻礁公投連署工作小組統計，截至27日晚間已回收23萬9392份，距35萬份仍缺11萬608份。「珍愛藻礁」公投進入第二階段連署，要募集35萬份連署書。工作小組表示，第一個10萬份耗時約兩個多月。不過日前在公布倒數告急後，這幾天大爆發，短短3天衝到第二個10萬，其中26日單日就高達6萬多份。工作小組表示，以昨天為例，除了快遞，郵局並沒有送件，但快遞就有123件仍然收到了將近3萬5000份。工作小組原自訂今天作為連署截止日，後來再解釋中選會訂最終交件日期為3月17日，因此呼籲民眾可在3月10日前寄出連署書，造冊結束後將集結於3月16日送交中選會。工作小組解釋，因收到連署書須經過拆封、分縣市、分鄉鎮市區、編碼、50為一冊造冊複印等繁複程序，平日固定志工人數僅約2至3人，因此預留較長的作業時間。工作小組表示，目前固定連署點逼近500個，這些據點包括商家或店面，只要是營業時間民眾都可以前往連署；另外還有「每日快閃」，是志工自發性行動，可能揪三五好友就在各地機動擺攤。（編輯：陳仁華）1100228