20萬劑AZ疫苗延遲來台 莊人祥：COVAX問題、非針對台灣
記者陳致宇／台北報導
2021-02-28 14:44:50｜2021-02-28 14:44:54
台灣透過COVAX平台配送476萬劑新冠肺炎疫苗，第一波20萬劑牛津（AZ）疫苗原定最快2月底前抵台，不過目前台灣仍未收到COVAX平台通知劑量和相關運送資訊，抵台時間恐間延後，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（28）日指出，據了解是COVAX有些內部因素要處理，除了台灣之外，其他國家也有遇到相同狀況。
指揮中心發言人莊人祥表示，據台灣駐日內瓦代表處詢問，是COVAX有些內部因素要處理，因此耽擱，至於會延遲多久還須了解。莊人祥強調，這是所有國家都有遇到的狀況，不是只有針對台灣。另針對美國傳出BNT疫苗可以不需要在攝氏-70度環境運送，僅需攝氏-20度就可以，是否有機會降低購買成本？莊人祥指出，未來如果購買的話，疫苗價格與冷鏈都是綁在一起，降價空間都可以再溝通。至於嬌生疫苗通過美國FDA的緊急使用授權，台灣是否會有採購計畫？莊人祥說，之前有跟嬌生接洽，但對方回應都是供應COVAX為主。
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