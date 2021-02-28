蓬佩奧出席保守派峰會 大讚川普對中強硬、拜登應加油
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-28 15:27:12
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週六（27）出席「保守派政治行動大會」（CPAC），除了回顧川普執政時期擔任國務卿2年多的政績，蓬佩奧也評論川普、拜登對中政策上的差異，認為拜登政府目前對中國過於軟弱，強調只有強硬才能夠在競爭中維護美國利益。
蓬佩奧在會上表示，過去川普政府得政策時常受到批評，甚至嘲笑，自身也被《紐約時報》評為「史上最差的國務卿」，但他認為從政績上來看，川普透過各種手段避免了戰爭的發生，包括中東協議、美中貿易戰、美朝（北韓）協商，並且透過「美國優先」維護國家利益。蓬佩奧稱讚前總統川普「保護了美國不受中國的傷害」並且傳遞明確訊息警告所有威脅美國的人，將會面臨巨大的代價。「美國優先」是保護美國、世界的重大政策，因為保障自由、使美國更加強大時，世界才能夠更好。根據美國《福斯新聞》（Fox News）報導，蓬佩奧在卸任前將中國政府在新疆地區對維吾爾族的管控定調為「種族滅絕」（genocide），但近期拜登政府的國務院律師顧問表示，尚未發現種族滅絕的明確證據。蓬佩奧批評，拜登政府在新疆人權議題上向中國傳遞了「混雜」的訊息。現任國務卿布林肯（Antony Blinken）表態贊同蓬佩奧有關維吾爾族遭到種族滅絕的觀點，然而駐聯合國大使湯瑪斯－格林斐爾德（Linda Thomas-Greenfield）卻表示美方仍在對此議題進行審視。蓬佩奧呼籲拜登政府應該思考是否要重返《巴黎氣候協議》，因為綠色能源計畫很可能危及美國人民生計，同時讓中國更加高興；在2022冬季奧運會議題上，蓬佩奧希望拜登政府考慮到維吾爾族人權議題，拒絕參與賽事。蓬佩奧表示，在川普執政期間，美國對中國採取了強硬的態度，對北京迫害人權的行為實施制裁，並且要求中國停止侵犯隱私、操弄地緣政治。蓬佩奧警告，中國共產主義政權正在使用假訊息、竊取機密和軍事力量破壞全球法治與民主。蓬佩奧向《福斯新聞》表示，如果美國不準備好在各個領域和中國對抗，包括外交、經濟、軍事；如果美國不準備好與中國競爭，那中國共產黨將會繼續在各領域中壯大，美國人民、乃至於全世界的人將會面臨更糟的情況。