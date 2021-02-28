中國拒台灣鳳梨入口 蘇貞昌：別把雞蛋放同個籃子
記者劉育辰／綜合報導
2021-02-28 16:04:05
中國無預警拒絕台灣鳳梨入口，行政院院長蘇貞昌今（28）日接受媒體訪問時表示，希望中國不要有政治介入操作，國人也要更警覺看到，如果都把雞蛋放在同一個籃子裡面就會有這種危險。蘇貞昌也呼籲所有台灣人同感憤慨，並站出來挺果農、吃鳳梨「旺旺來」。
蘇貞昌今天接受訪問時表示，台灣的鳳梨品質良好，不但國人喜愛，更外銷到全世界，過去銷往中國的鳳梨都經過100％檢查合格，外銷的其他16國，就連檢查最嚴格的日本都沒有問題，中國卻突然以有介殼蟲為由，拒絕台灣鳳梨入口，倘若真有介殼蟲，還有煙燻的方法可以處理，痛批中國的作為不符合國際貿易的作法。蘇貞昌呼籲，要中國別有政治介入操作，而國人也要更警覺看到，如果都把雞蛋放在同一個籃子裡面就會有這種危險。此時此刻台灣人應該同感憤慨，並站出來吃鳳梨、挺果農。過去中國也用政治手段打壓澳洲，對澳洲的龍蝦、紅酒、煤炭等產品，大大地進行政治打擊，但澳洲並沒有自怨自艾，反而努力開拓市場，大麥反而增加6成的出口，行政團隊會努力打開國際市場，也請國人了解，過去民進黨政府一直主張經濟學上「雞蛋不要放在同一個籃子」的理論，台灣也不要只有依賴中國，就像蜜棗銷韓國、芭樂銷美國一樣，台灣優質的農產品一定可以更受世界喜愛。蘇貞昌也提到，他今天跟總統蔡英文一起南下，就是希望可以將這次的問題「化危機為轉機」，除了農委會的10億補助金外，也大量地拓展銷往國外，現在也接到很多出口廠商、增加很多訂單。蔡英文已經指示行政團隊成立「農產品的國家隊」，對於台灣最優質的農產品，會有各種因應的做法，一定不會讓農民吃虧。行政團隊也已經決定，今年農產品包括鳳梨價格，決不會比去年、前年的平均價差，請果農放心，也請全國民眾多多食用。