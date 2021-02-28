228事件追思會　盧秀燕：用愛化解歷史傷痕

今年是228事件74週年，台中市政府今（28）日在大里區國光公園228紀念碑前舉辦110年度二二八和平紀念追思會，市長盧秀燕帶領民眾默哀沉思，向當年不幸受難的人民表達追思之情。盧秀燕表示，藉由追思紀念活動，盼用愛去化解歷史傷痕，用愛包容不同聲音，透過理解轉化悲情，讓台灣未來更好。

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今在大里國光公園舉辦的追思會上，由市長盧秀燕帶領現場民眾沉思、默哀1分鐘，追思與緬懷事件罹難者，並邀請受難者家屬至紀念碑前獻花，透過白百合傳達愛與和平，期許228事件的悲愴能以和平方式在人民心中畫下傷痛的句點；盧市長並陪同受難者及受難者家屬透過祈福儀式緬懷過去、撫平傷痛，迎向未來。

盧秀燕表示，「用愛化解歷史傷痛、用愛包容不同聲音」每年的追思紀念活動，不只是緬懷逝去的英靈與無辜的犧牲者，也是為了撫慰受難家屬多年的悲痛，二二八事件不應該只有悲傷、仇恨、對抗，而是因為這個日子讓台灣更和諧、更團結。

盧秀燕說，「歷史是一面照映過去未來之鏡」期勉社會共同用愛來撫平歷史傷痛、守護台灣這片故土，並以更友善的態度去牽起不同族群的手，賦予這個節日一個新時代的意義，向更好的未來前行。

另外，副市長黃國榮也前往東區東峰228紀念公園追思獻花，黃國榮表示，228事件不是一個包袱，而是驅使我們成長、茁壯的記憶，先人非常偉大，他們的努力、付出與奉獻，為的就是社會和平，感謝228事件先賢、先烈的勇敢事蹟，市府也希望透過追思紀念活動，向228的偉大英雄獻上最高敬意。