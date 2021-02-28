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香港民主派47人被控涉顛覆國家政權罪　遭港警扣押至明日

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-28 16:27:06

香港
▲香港前立法會議員、現任西貢區議會議員范國威（Gary Fan）為2月被捕的55人中的一人，今日上午前往將軍澳警署報到。（圖／美聯社／達志影像）
香港民主派在去年（2020）7月進行立法會初選「35+」，以在立法會中取得過半數席次為目標，但遭到香港政府多次打壓，並指控初選違反《港區國安法》，港警多次對參與民調、組織選舉以及推舉出的候選人等進行大搜捕。
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據香港媒體報導，香港警方上個月逮捕參與民主派初選的香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、梁國雄及林卓廷等共55人，指控其涉嫌「顛覆國家政權罪」。
在2月針對民主派初選的大搜捕中，除已被關押或正在服刑的黃之鋒、胡志偉、譚得志等人以外，其餘人士皆獲准保釋，原訂於4月8日前往警署報導，但卻被港警國安處通知提早於今（28）日報到。
今日上午，戴耀廷等人報到後，共47人被起訴違反國安法不得保釋，剩下8人未被起訴可以續保。被香港警方起訴的47名泛民主派人數被控違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，年齡介於23歲至64歲之間，共39男、8女。香港警方表示，所有被捕人士將會被扣留至明（1）日上午11時在西九龍裁判法院提堂。
港媒報導，未被起訴的8人是人權律師關尚義、前立法會議員涂謹申、鄺俊宇、衛生服務界李國麟、劉凱文、袁偉傑、李芝融、社工安德里。
其中一名被捕的泛民主派人士、前立法會議員涂謹申表示，他獲警方延長保釋至5月4日，保釋條件不變，暫時未被落案起訴。目前由於仍在保釋期間，不宜對事件作出評論，但批評警方逮捕其他民主人士「不可理諭」。
▲香港人權律師關尚義（John
▲香港人權律師關尚義（John Clancey）在今年2月對民主派初選大搜捕中被捕，為香港實行國安法以來第一位被捕的外籍人士。（圖／美聯社／達志影像）
 
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