P聯盟／UBA MVP狂飆39分締造本土紀錄 夢想家豪取5連勝
記者鍾東穎/綜合報導
2021-02-28 16:44:10｜2021-02-28 17:05:47
台新夢想家今(28)日主場迎戰桃園領航猿，靠著UBA MVP「阿吉」林俊吉締造本土單場最高39分，終場以98:90豪取5連勝，距離縮短兩隊勝差，有望下周擠身戰績榜第2。
夢想家昨天擊敗聯盟龍頭富邦勇士拉出4連勝，聯盟「最強洋將」對決，夢想家得分王塔克PK單場最高43分紀錄保持人里德，賽前引發話題，不過開打後本土先發後衛林俊吉精彩表現搶走全場焦點。林俊吉在第二節後半段上演飆分秀，單節三分球4投俱中，在領航猿追到只差2分時，用「三分雨」撲滅對手攻勢，上半場結束前還有一次漂亮抄截，讓洋將杰倫反手灌籃，嗨翻彰化體育館。上半場打完，林俊吉攻下全場最高20分，洋將塔克、杰倫個貢獻12分，而領航猿上半場外線命中率不佳，加上12次失誤比對手多出一倍，全隊得分以洋將傑克的12分為最佳，陳冠全8分居次。夢想家以48:36領先開啟下半場，領航猿「新台灣人」Q.戴維斯在第三節挺身而出，尾聲投進三分球後再次縮小到三分差，不過夢想家仍保持70:65領先進入決勝節。第四節開局夢想家手感不佳，林俊吉連投帶切連拿8分，打破得分荒，但領航猿也找回進攻節奏，將落後維持在5分差以內，最後台美混血前鋒沃克扮奇兵，抄截後自己快攻上籃，再砍進三分球鎖定勝利。