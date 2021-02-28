繼鳳梨後蓮霧再遭中國禁？陳吉仲否認
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-28 17:21:21｜2021-02-28 17:22:01
中國大陸官方宣布停止進口台灣鳳梨後，有媒體報導指出，高雄市蓮霧產地六龜區農會也傳出貿易商告知下周停止蓮霧出貨，數量300箱，共1.8噸，高雄市農業局代理局長王正一說，只是貿易商的個別通知，目前並沒有其他的訊息；農委會主會陳吉仲則駁斥此種說法，強調到目前為止，完全沒有收到對岸所謂的要阻擋台灣蓮霧出口到中國的事情。
農業局代理局長王正一表示，高雄市的蓮霧一年大概是5790公噸左右，我去年外銷蓮霧大約是1330噸左右，我們外銷的蓮霧，占生產量大概兩成左右，外銷確實比較主要是在大陸市場，大概占了九成五以上，台灣蓮霧的確有它的市場，並強調此次事件只是個別貿易商的情況。王正一說，目前六龜蓮霧還不是主要的生產時間，而且今年六龜寒害相當嚴重，大概9成都有受損，所以產量也不多，可能要等到三月下旬之後產量才會比較高，而且蓮霧是屬於高價精品水果，也是大家喜愛的水果，每年過年都非常的搶手，今年是因為那個寒害，所以量沒有辦法出來，所以不會太擔心蓮霧在國內的銷售情形。針對外銷到中國的六龜蓮霧被停止輸出，農委會主委陳吉仲強調，這件事情是完全不正確的訊息，任何兩岸的農產貿易有任何一方要做任何的決定，農委會這邊會在第一時間會受到訊息，到目前為止，完全沒有收到對岸所謂的要阻擋台灣蓮霧出口到中國的事情。陳吉仲再次強調，經了解停止蓮霧進到大陸是貿易商自己做的決定，所以目前的兩岸的貿易沒有遭受到影響，沒有鳳梨以外的農產品受到影響。立委邱議瑩指出，此事是六龜農會有收到貿易商的自行通知「下週暫停出貨」，六龜農會說這個完全是貿易商自己主動通知農會，「與中國官方無涉」，所以並沒有中國從下個禮拜開始禁止台灣的蓮霧輸出，六龜的蓮霧遠近馳名、名揚國際，希望不會因為這樣的一個事件讓蓮霧的價格受到影響，，如果有心人士要故意操作，讓台灣的農產品崩盤的話，應該要由全體國民大家一起出來，抵制這樣的行為，我們自己國人用實際的行動去支持台灣優良的農產品，用新台幣讓我們的農產品下架。