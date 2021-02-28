高市府展現最大誠意 大林蒲遷村一定比紅毛港遷村優厚
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-28 18:01:07
針對少部分大林蒲居民反映大林蒲遷村安置計畫書（草案）條件連紅毛港都不如，高市府今(28)日澄清，大林蒲遷村條件一定比紅毛港優厚！高市府表示，交通部是以301億元預算辦理紅毛港遷村，而大林蒲遷村經濟部則是編列589億元專款，預算規模將近紅毛港遷村的兩倍。市長陳其邁也要求同仁要多傾聽民意，盡力溝通、協商，到大家都有共識，讓大家歡喜換新厝。
大林蒲遷村安置計畫書（草案）月5日公開後，各方意見湧入，大林蒲六里也在今天上午召開里民大會，讓民眾發表意見。大多居民關心自己適用的優惠條件，也有少部分反映條件不如紅毛港遷村。高市府表示，大林蒲遷村除了原本住商區土地一坪換一坪「不用補差額」原則不變外，也首創全國先例，提出農地、公保地以市價加4成補償、房屋以全新重建訂定專案補償價格，以及宗教設施優先選地、專案估價補償等三大優惠，為市民爭取最好的遷村條件。至於在土地補償方式上，高市府指出，紅毛港當時是以土地徵收，採公告現值加補償，每坪僅約1.8萬元；大林蒲則是採協議價購，且不計較大林蒲與遷村安置地兩地的地價差異，以私有住商土地一坪換一坪方式補償，遷村安置地政府取得成本為每坪14萬元，實際市價每坪至少約25萬以上，況且當地公共設施完善，地價未來還有上漲空間。至於建物補償方面，紅毛港當初是採公共工程拆遷補償標準查估補償；大林蒲則是無論建物合法與否，一律以專案全新重建價格補償，補償標準也會加計物價調整，居民如自行拆遷，還可加發25%的獎勵金。如以加強磚造三層樓來計算，加計獎勵金後，一坪可補償金額超過九萬元。