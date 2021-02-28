特地穿228家屬親織毛衣 馬英九：象徵我與他們的友情
記者丁上程／台北報導
2021-02-28 17:48:52
前總統馬英九今（28）日應台北市政府與台北市228協會之邀，參與228紀念活動。馬英九在致詞時，也特別提到自己身著的藍色毛衣，是由228家屬親手織給他的，「象徵228親屬跟我的友情，讓我感到格外地溫馨」。
馬英九在致詞時表示，在傾聽受難者家屬心聲後，深刻體會到失去摯愛親人的那種傷痛，不是僅靠政府認錯道歉、賠償、恢復名譽、建設紀念館或紀念碑、設基金會這些行動所能夠完全化解。「五年前我卸任總統最後一次參加中央舉辦的紀念228事件活動，當時我說，今後無論在哪裡，我都會持續關心受難者與家屬。」馬英九說「並提醒國人要記得歷史的教訓，絕對不能讓悲劇重演」。馬英九強調，在卸任總統一職之後，仍然跟家屬們保持經常聯繫，也很榮幸交了許多好朋友，「我會永遠珍惜這份情誼，30多年來我處理228事件，始終不變的態度就是面對歷史、就事論事、是非分明，面對家屬將心比心。」馬英九說，「受難者家屬告訴我，雖然無法抹去失去親人的錐心之痛，但是即使有痛恨，已經成為過去，希望台灣化恨為愛，成為愛與和平的社會」。馬英九也提到，他今天穿的淺藍色毛背心，這是兩年多前一位228家屬親手打好送給我的，象徵228親屬跟他的友情，「讓我感到格外地溫馨，我今天特別穿來參加紀念會，表達我由衷的感佩之意」。