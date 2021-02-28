NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

特地穿228家屬親織毛衣　馬英九：象徵我與他們的友情

記者丁上程／台北報導

2021-02-28 17:48:52

前總統馬英九28日參與台北市228紀念活動，他也特別提到身穿的藍色毛衣，是由228家屬親自織給他的，象徵自己與家屬們的友誼。
▲前總統馬英九28日參與台北市228紀念活動，他也特別提到身穿的藍色毛衣，是由228家屬親自織給他的，象徵自己與家屬們的友誼。（圖／記者陳明安攝，2021.02.28）
前總統馬英九今（28）日應台北市政府與台北市228協會之邀，參與228紀念活動。馬英九在致詞時，也特別提到自己身著的藍色毛衣，是由228家屬親手織給他的，「象徵228親屬跟我的友情，讓我感到格外地溫馨」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
馬英九在致詞時表示，在傾聽受難者家屬心聲後，深刻體會到失去摯愛親人的那種傷痛，不是僅靠政府認錯道歉、賠償、恢復名譽、建設紀念館或紀念碑、設基金會這些行動所能夠完全化解。「五年前我卸任總統最後一次參加中央舉辦的紀念228事件活動，當時我說，今後無論在哪裡，我都會持續關心受難者與家屬。」馬英九說「並提醒國人要記得歷史的教訓，絕對不能讓悲劇重演」。
馬英九強調，在卸任總統一職之後，仍然跟家屬們保持經常聯繫，也很榮幸交了許多好朋友，「我會永遠珍惜這份情誼，30多年來我處理228事件，始終不變的態度就是面對歷史、就事論事、是非分明，面對家屬將心比心。」馬英九說，「受難者家屬告訴我，雖然無法抹去失去親人的錐心之痛，但是即使有痛恨，已經成為過去，希望台灣化恨為愛，成為愛與和平的社會」。
馬英九也提到，他今天穿的淺藍色毛背心，這是兩年多前一位228家屬親手打好送給我的，象徵228親屬跟他的友情，「讓我感到格外地溫馨，我今天特別穿來參加紀念會，表達我由衷的感佩之意」。
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
24.69%75.31%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀