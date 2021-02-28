替鳳梨農打氣 蔡英文：危機就是轉機
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-02-28 18:37:51
總統蔡英文今（28）日上午到高雄參加「二二八事件74周年中樞紀念儀式」，因日前中國大陸官方宣布停止進口台灣鳳梨，蔡英文下午遂到大樹區替鳳梨農打氣，蔡總統笑說，原本是要來打氣，但看到現場的大家這麼有活力，「這就是台灣人的精神啦」，並強調「危機就是轉機」，今天只為跟農民說「免驚、免煩惱，政府挺你」。
臺灣鳳梨年收穫面積約8千公頃，年產量41.5萬公噸，產值高達88億元，主要種植品種台農17號（金鑽鳳梨），具有纖維細緻，果心可食用及糖酸比適中等優質特性，深受國內外消費者喜愛，是外銷水果數量第一名；農委會指出，近三（107-109年）年平均外銷約4萬3千公噸，其中出口中國大陸佔約95％，但中國大陸於今年2月25日以鳳梨防檢疫問題為由，通知我方自3月1日起暫停輸入，當日農委會雖即刻要求陸方依據國際規範不應採行貿易的禁令，並儘速展開雙邊技術性對話，但不為陸方接受。總統蔡英文也向農民信心喊話，蔡英文強調，「對於出口的對象，不合理的措施，政府的第一件事就是要保護農民，不會讓農民受到影響和損失，這就是政府的事情。所以我要跟大家說，今天來只講一件事，免驚、免煩惱，政府挺你」。蔡英文也表示，台灣人在這個時候展現出團結，很多外國的朋友也會相挺台灣，台灣的鳳梨本來就很出名，現在台灣的鳳梨又更出名了，我們趁這個時候多做外銷，把多汁又好吃的鳳梨銷到全世界，來見證台灣人不只會做晶片，也會種好吃的鳳梨，打開鳳梨出口的管道，到更多國家出口好的鳳梨。蔡英文說，「危機就是轉機」，現在有一個好的開始，日本2月已經增加很多訂單，相信在未來的幾個月，訂單一定更多，會有更多國家來下訂單，「我們的國家有很多困難、很多挑戰；不過台灣人團結，世界的人就會相挺，我們一起打拚，一定會解決困難，化危機為轉機」；高雄市長陳其邁則表示，市府將全力與中央合作，穩定鳳梨價格，除了與全國大型通路合作，並積極拓展國外市場，全力支持農民，「大家不要怕」，總統、中央、市府都會挺農民，與農民共渡這次挑戰。農委會主委陳吉仲說，台灣鳳梨五成是直接食用，另五成則作為各式加工品，目前全台各大企業已經陸續購買1800噸的鳳梨，實在令人很感動，但大家不要急著一窩蜂購買，鳳梨目前還未大出，後面還有很多鳳梨要上市，大家可以分批購買；高雄市大樹區果樹產銷班第二班楊義子班長則說，很高興看到小英總統和陳主委，對鳳梨有信心，對政府也有信心，一定沒有問題，不會擔心。