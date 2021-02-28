替鳳梨農打氣　蔡英文：危機就是轉機

二二八事件74周年中樞紀念儀式」，因日前

遂到大樹區替鳳梨農打氣，蔡總統笑說，原本是要來打氣，但看到現場的大家這麼有活力，「這就是台灣人的精神啦」，並強調「危機就是轉機」，今天只為跟農民說「免驚、免煩惱，政府挺你」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲總統蔡英文說，台灣人在這個時候展現出團結，危機就是轉機，可以打開鳳梨出口的管道，到更多國家出口好的鳳梨。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.02.28）