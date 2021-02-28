明年產季鳳梨都種了！青農慘曝「關鍵問題」：套路都一樣
編輯中心/綜合報導
2021-02-28 18:42:42
中國大陸國台辦26日稱，台灣銷往中國的鳳梨查出含有介殼蟲，將從3月開始禁止進口，消息引發台灣各界關注。對此，青農「鳳梨王子」楊宇帆今（28）日也分析出關鍵問題，並感嘆「不是沒有先例了，不管是台商製造業，或是農漁業，套路都一樣」。
針對中國此次的鳳梨禁令，楊宇帆認為，「檢疫性有害生物」只是幌子，整個事件，就是回歸到跟中國做生意的模式，簡單說，他先買你的水果，然後買你的人，最後買你的技術，等到他們的技術成熟穩定到一個程度，他們就不需要你了，最後甚至再反過來傾銷給你。楊宇帆繼續解釋，一般來說農產品若有問題，特別是外銷，買方會很清楚說明驗出什麼藥劑殘留或什麼蟲卵，給予明確原因，但「檢疫性有害生物」是摸不著邊際的東西，就像史上最爛分手理由「沒感覺了」。不過回歸商業本質，現在要做的就是「分散風險」，所有外銷市場「幾乎全部」都在中國，但對方又會偷技術，會有這樣大的鳳梨風波也不意外，更何況不是沒有先例，不管台商製造業、農漁業，套路都一樣。「台灣的鳳梨價格，這幾年都處於一個要爆不爆的邊緣狀態」，楊宇帆說，不過總有些事件或天災救援，每年都有驚無險，可想而知若沒有什麼作為，當各地清明過後開始盛產時，價格肯定下滑，對農民來說，如果都預期市場會有崩盤風險，在這個時間點「我到底還要花多少時間跟金錢顧鳳梨？」楊宇帆也認為「最艱難的可能不是今年產季，而是產季過後」，因為想必今年產季政府會花大量資源收購鳳梨，全民也會發起愛台灣吃鳳梨活動，姑且樂觀相信鳳梨農不至於血本無歸，但疫情可能會延續到明年上半年，買方明年會不會買仍是未知數，且明年產季鳳梨都已種植完畢，接下來這一年農民面對今年的價錢不好與恐懼及明年未知數，都種下去了，照顧也不是，不照顧也不行，非常非常兩難，抱著一個不安的心等待一年後的市場。楊宇帆也強調，「這件事情，對於台灣農業是個很大的警訊，比天大地大台科大還要大，每個政府都知道，但也都不知道，不知道該怎麼辦，就看這顆未爆彈在誰手裡爆開，或是，用什麼樣的政治利益去交換」。（編輯：潘毅）