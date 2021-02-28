吳孟達閩南語嚇嚇叫 陳鴻：講得比廣東話還好
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-28 22:00:00
陳鴻、瞿友寧今（28）日出席正德台北分院附設愛心廚房開幕典禮，談到港星吳孟達69歲肝癌病逝，兩人皆表達追悼之意，陳鴻說他從《楚留香》當紅時就是吳孟達粉絲，「大家都不知道，達叔閩南語講得比廣東話、國語還好，我覺得他很圓滿，在影劇最好的年代，留取丹心照汗青，最後有這麼多人懷念他」。
吳孟達是廈門人，在康康電影《十萬夥急》裡閩南語說得嚇嚇叫。瞿友寧談到吳孟達，則對他在周星馳作品裡表現印象深刻，他說：「一直很喜歡達叔，他的人生起起落落，留下很多作品在心頭。」日前他和朱延平導演聯絡，坦言身為晚輩，看了新聞很難過。兩人現場示範炒米粉料理，陳鴻選用鳳梨做出台味「淋鳳椒」醬料」，直呼：「配合時事，一定要有鳳梨，搶救台灣。」好手藝讓瞿友寧笑喊，有機會一定找陳鴻拍戲，「演完戲再做菜給我們吃」，陳鴻當場毛遂自薦：「我台語不輸蔡振南。」瞿友寧提及，因為拍攝影集和出借場地的正德醫院結緣，「愛心廚房的概念是很好的社會循環，這是為什麼我出現在這裡的原因」，陳鴻則想改變捐贈弱勢團體「剩食」的錯誤想法，「我希望在愛心廚房能夠長期做義工」，推行素食藝術、「聖食」共食的觀念。