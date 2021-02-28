影／臉書228貼文致意卻失言？柯文哲反稱：不要太計較
記者丁上程／台北報導
2021-02-28 19:47:39｜2021-02-28 20:33:41
針對228事件紀念日，台北市長柯文哲昨（27）日在臉書上PO文，表示74年前事件後所成立的「228事件處理委員會」，是「反抗據點，號召起義」。這樣的說法也引發社會各界的批評。雖然臉書在事後悄悄把文章修正為「希望透過協商善後，並維護社會治安」，但柯文哲受訪時仍不認為有誤，更直言自己的貼文後段有定調228為「政府與國家機器進行大規模迫害」，要求社會各界「（PO文）前面你們不要計較」。
針對228事件，柯文哲提前在前一天PO文致意。不過內文中，柯文哲描述在228事件發生後，各地所成立的「事件處理委員會」是民眾黨反抗據點，紛紛號召起義的說法，則引發本土派人士反彈。由於事件處理委員會是當時維繫地方秩序、保護民眾、向政府談判的代位組織，現在卻被柯文哲稱作「反抗、起義」的據點，讓人無法接受。對此柯文哲雖然事後悄悄將臉書貼文修改，不過接受媒體訪問時並不認為有錯。「重點是在後面我們把228事件定調成『政府與國家機器進行大規模迫害』。」柯文哲說，「這個才是重點，所以前面的你們不要計較。」現場記者則追問柯文哲，該貼文用字遣詞是否不妥？對此柯也顧左右而言他並未承認。