山居生活食用生食 險因阿米巴原蟲入侵喪命
記者陳志仁／新北報導
2021-03-01 09:21:27
63歲的陳先生昏迷被送衛生福利部臺北醫院就醫，送醫時腹部有明顯異常腫脹，檢查發現昏迷原因是肝臟有長達20公分的腫瘤，且是罕見的阿米巴肝膿瘍感染末期，幸好即時就醫緊急開刀才撿回一條命；術後了解是陳先生在山中居住時，食用生食惹的禍。
陳先生的主治醫師外科主任歐亮宏表示，肝臟本身有良好的免疫防禦能力，但是當身體的免疫力下降時，若肝臟遭受到病菌入侵，就有機會造成肝臟感染壞死，並形成膿瘍；陳先生感染的「阿米巴肝膿瘍」，主要由阿米巴原蟲引起，因為現今生活飲食環境較好，臺灣已較少見，比較常發生在開發中國家。歐亮宏說，一般感染「阿米巴肝膿瘍」的原因都是飲食用水不乾淨，陳先生居住在山中時常生食，飲水也沒有特意煮沸，在山中生活第二個月時，就感覺食慾不振、體重減輕，第三個月時就減輕15公斤，但是腹部卻越來越大，此時應已明顯有病菌入侵；但陳先生沒就醫，身體不舒服時，選擇服用鎮痛藥緩解症狀，因而病情加重，導致肝衰竭及嚴重感染的肝膿瘍。歐亮宏提醒，在山區要特別留意病從口入，食物的來源及清潔都要注意，生食會感染許多不可預期的感染性疾病；例如山區溪水中有阿米巴原蟲存在，若飲用未煮沸的水，很可能會把阿米巴原蟲吃下肚，而隨著血液循環到各器官，最常被侵犯的就是肝臟，疾病嚴重形成肝膿瘍或腸穿孔時才被發現。歐亮宏指出，阿米巴肝原蟲感染為法定傳染病，且常為人類免疫缺乏病毒（HIV）、免疫失調等高危險合併症，食物一定要煮熟再食用，避免生食並留意環境衛生，不要吃來路不明的食物、山區所取得的食物一，定要烹煮熟透再食用；若有不明原因的發燒或腹瀉症狀，請務必及早就醫，以免危及生命。