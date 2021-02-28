鳳梨被禁市場價反漲？在地青農吐「背後心血」：真的不貴

中國大陸國台辦26日無預警片面宣布，台灣銷往中國的鳳梨查出含有介殼蟲，自3月1日起將暫停我方鳳梨輸入，引發全台各地「買鳳梨、挺農民」的行動。對此，一位高雄的30歲鳳梨農就在臉書坦言，遇到不少想購買鳳梨的消費者抱怨「市價太貴」，他無奈解釋從栽種、收割到送上課人手中的心血，感嘆「一年半70元真的不貴」。

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這名黃姓鳳梨青農在臉書《爆廢公社二館》表示全台動員挺農民的行為讓他相當欣慰，「現在被大陸暫停外銷輸入說沒有影響是騙人的，只不過是短暫時間的問題！」，他接著解釋目前外銷要影響內國內市場需要10到20天的時間，2星期後才會得知目前仍未崩盤的鳳梨價格是否會有改變。

不僅如此，他也提到自己在網路上發現許多民眾認為鳳梨價格沒有變動、賣得很貴，對此他就解釋這期事因為鳳梨得從農民手中交給大盤商，接著才轉到中盤商、小販手中，「你們知道產地價格是多少嗎？到你們手上是要經過多少中間手？多少運費與人力嗎？」。

▲30歲的黃姓青農解釋市場看不見的價格因素。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社二館》）

鳳梨青農指出，消費者買到的價格與產地價不同是因為「盤商只不過是賺該賺的運費與人力」，但其實一顆香甜的鳳梨栽種到客人的手中需要18個月，相當於一年半的時間，一顆鳳梨賣出50至70元其實真的不貴，但消費者往往只看見鳳梨無法外銷這其中一項因素，「然後現在價格並不是對他們很優惠，所以覺得還是很貴！」。

文末他也總結自己並不是要討溫暖，而是希望透過臉書將農民的心聲將說出來，「政府呼籲大家吃鳳梨挺鳳梨身為農民的我很開心，但請大家不要誤會產地農民平常賺很多遇到外銷暫停就求助政府讓大家買單」，最後他也建議民眾若擔心購買的鳳梨價格太貴，可以直接向農民或到產地直接購買鳳梨會比較優惠。（編輯：楊智傑）