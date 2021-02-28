一日北高Delay1小時到高雄　基進場外批柯P消費228

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再度挑戰自行車一日北高，被問到騎的累不累，柯文哲說「呵，這是個問題嗎？我還騎了超過220公里」，說自己凌晨1點出發整晚沒睡，先騎160公里再回台北，再回來，再騎56公里，加起來實在太累了；被問到在高雄多待一天是否有打算要見誰？柯文哲說：「明天主要是有一個演講啦，就是這樣，主要是先休息，好好睡一覺」。針對鳳梨大戰，夫人陳佩琪在臉書發文認為「只是各取所需，有賺到錢就好，好好幫農民找出路」，柯文哲笑說：「我每次出門不在家，她就開始寫臉書喔，真可怕，哈哈。她太閒了，她就開始寫臉書，抗議我不帶她出來玩」，認為兩邊還是要有善意，不然「惡意螺旋」，大家彼此互相捅對方，愈來愈糟糕。
台灣基進高雄黨部則在柯文哲抵達高雄時，由新聞部主任黃柏翔、組織部主任周則宇與辦公室主任蘇盈安帶領團隊在現場抗議，呼籲柯文哲「停止消費二二八」、「拒絕傷痛娛樂化」，並且拿出寫著「面對歷史」的鏡子，要柯文哲面對歷史也面對自己。組織部主任周則宇批評，柯文哲舉行的「一日北高」並非紀念二二八，舉辦如此大陣仗的騎車活動，只是為了媒體聲量以及選舉，相比一日北高，柯市府規劃給二二八活動的費用只有六分之一，嘴上自稱是二二八家屬，實際上更重視自己騎腳踏車的活動。根本就是把騎車當消遣，搞作秀與欺騙。民眾黨秘書長謝立功則現場回應指出，這個場合不適合在這邊長篇大論，清楚基進黨的立場，並表示下次柯市長到高雄可以事先把時間敲定，柯市長很願意和大家對話，隨後拿出名片留下聯絡方式。新聞部主任黃柏翔則認為，今日可以說是台灣歷史上最哀痛的日子，民眾黨秘書長謝立功在現場回應台灣基進有些誤會「一日北高不是完全為了二二八」，可見柯文哲的一日北高顯然沒有一絲一毫與二二八事件有關，對於謝立功當場表示要「約個時間」好好討論，黃柏翔說，自己也留下聯絡方式，隨時願意告訴民眾黨二二八對於台灣的重要性。