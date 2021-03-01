為何日式料理店的生魚片比海產店清爽？內行揭「10關鍵」

生魚片深受許多人喜愛，不少人除了到迴轉壽司店品嘗外，也會到日式料理店大快朵頤。近日有網友就好奇在臉書社團《廚藝公社》發問「去日式料理吃的生魚片，為何會有清爽的滑溜感？」釣出行家解答。

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原PO發文提問「自己買的生魚片跟水產店吃起來都一樣！但是去日式料理吃的生魚片，為什麼會有清爽的滑溜感？」問題一出，網友紛紛留言「日料的有的有熟成」、「存放環境、處理方式、器具」、「就像是網咖泡麵總是比較好吃」「瓦沙米、醬油，還有處理方式」、「除了品質考驗日料廚師，日料擺盤也講究，影響整體飲食觀感」、「芥末跟醬油的差異」、「大部分非專業保存的生魚片很多都是冷凍過的，口感會差很多，還有部位」。

▲有網友提問「日式料理店的生魚片口感為何比海產店還要清爽？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團《廚藝公社》）

另也釣出內行點出10大影響生魚片口感的關鍵因素，包括：

1.產地從哪裡來的？

2.處理的刀功細節有到位嗎？

3.魚的保存方式有專業嗎？

4.刀刃下刀有傷到魚體嗎？

5.處理生魚片，環境衛生有做好嗎？

6.處理生魚片的沾板與抹布有定期做衛生處理嗎？

7.生魚片的醬料是自己做的嗎？

8.山葵的產地從哪裡來的？天然還是化學？

9.每批生魚片的魚體，品質有穩定嗎？

10.生魚片魚體的脂肪、纖維、筋絡，你下刀時有沒有正確？為什麼有的人吃生魚片會卡筋，有的卻是入口即化、口感Q彈有甜味，有的吃起來要咬很久？（編輯：許苡晴）