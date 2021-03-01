亞東醫院螺旋刀智慧擋塊設計 讓乳癌患者抗癌不「傷心」
記者陳志仁／新北報導
2021-03-01 15:00:00
43歲的小蔓（化名）被診斷出左側乳癌，接受乳房局部切除手術後，發現腫瘤也產生淋巴轉移；為避免小蔓接受放射治療時產生過多的心肺毒性，亞東醫院建議小蔓利用導航螺旋刀搭配電腦智慧擋塊技術，心臟所接受放射線劑量比傳統平均降低2至3倍以上。
亞東醫院放射腫瘤科醫師謝忱希說，乳癌的放射療程除了需注意皮膚照護外，更要注意心臟所接受到的放射線劑量，以控制日後發生心衰竭的風險；歐美有許多臨床試驗證實，淋巴轉移的乳癌患者，接受乳房合併全淋巴區域照射，雖可有效增加存活率和局部控制率，但同時也增加患者罹患心臟病及心血管疾病的風險。謝忱希表示，研究指出，心臟平均每接受1 Gy（劑量單位）的放射劑量，每年就相對增加7.4%心臟疾病的風險，且發生風險跟劑量呈線性正向相關；換句話說，心臟所接受的放射線劑量愈高，日後產生心臟病的風險就愈高，如何降低乳癌患者心臟放射劑量，是全世界乳癌放射治療中最困難、也是最需要解決的的議題。謝忱希指出，乳癌患者所接受的乳房合併全淋巴區域照射，因包含心臟前方的內乳淋巴區，使得患者心臟所接受到的輻射劑量大幅提升；為解決此類治療限制，亞東醫院特研發「擋塊最佳化組合技術（智慧擋塊）」，降低心臟與肺臟因接受放射線所帶來之毒性風險，並獲得英國放射線醫學學會官方期刊的刊登報導（Br J Radiol. 2020 Apr;93(1108):20190792）。 謝忱希說明，「智慧擋塊」主要是利用全擋塊堆疊組合技術合併器官劑量設限技術，及弧形切面入射技術，加以數學及放射物理學優化運算模式，建構出心臟、肺臟特殊擋塊最佳化的組合及內乳淋巴區最佳化入射角度，直接減少乳癌患者心臟與肺臟接受的放射劑量，降低心臟血管疾病的風險，減少對於肺臟功能的影響。此外，接受導航螺旋刀合併「智慧擋塊」技術照射的乳癌病人，會使原來平均需接受12-18 Gy輻射劑量左右的心臟，大幅降低到5 Gy左右，約可降低60%至70%日後可能產生的心臟疾病風險，讓乳癌患者放心抗癌不「傷心」；從衛生福利部的資料顯示，接受正規乳癌治療的病友，5年整體存活率可高達85.2%，呼籲確診乳癌的女性朋友不需要太悲觀。