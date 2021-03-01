邀馬英九參與紀念會 林穎孟：抹滅加害者責任的鬧劇
記者丁上程／台北報導
2021-03-01 09:54:03
前總統馬英九昨（28）日應台北市政府與北市228協會之邀，參與228紀念活動。不過此舉也引發社會各界議論，無黨籍台北市議員林穎孟就指出，228紀念會居然成為藍白合作的舞台，市長柯文哲應該要為這樣的荒謬決策負最大責任。
林穎孟表示，228紀念會中，雙連牧師楊新造祝禱時，提到「加害者不願意面對錯誤」，沒想到接著我們看到的卻是一場白藍合作，抹滅加害者責任的鬧劇。「整場活動只看到『白藍一家親』抹滅歷史的團結。結束後柯文哲受訪時，又表現出他似乎無能為力馬英九出席的姿態。」林穎孟說，「然作為市長、主辦單位，他當然可以拒絕馬英九出席。柯文哲應為如此荒謬的決策負最大責任」。林穎孟表示，馬英九致詞就說大家要慈悲放下，說他都有關心228家屬，紀念儀式變成他個人政績宣傳，並捧柯文哲要一起團結合作。他說自己面對二二八事件的態度，「面對歷史、就事論事、是非分明」絲毫不提蔣介石與中國國民黨造成的錯誤和傷害，也沒有表示反省的態度。林穎孟指出，這是貓哭耗子假慈悲。怎麼會有加害者體系要台灣慈悲的道理。至於柯文哲致詞時，林穎孟也不滿內容時不時在吹捧馬英九。一搭一唱說要團結，雖然提起戒嚴時期的壓迫，也一樣不談蔣介石責任，與他一貫抗拒移除蔣介石銅像如出一轍。「柯市長對於臉書發文的錯誤，推說已經定調，不願道歉，還說『等一下私下再跟你說』。」