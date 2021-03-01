緬甸軍警開槍鎮壓和平示威者　至少18死、逾30人受傷

據《路透社》報導，緬甸軍警週日對各地的示威者開槍，至少18人在示威活動中喪命，是2月1日軍方奪權以來「最血腥的一天」。緬甸最大城市仰光（Yangon）週日聚集成千上萬的示威者，人們配戴簡易的防護裝備聚集在街道上。警方對群眾扔擲閃光彈、催淚瓦斯並且對空鳴槍驅離示威群眾，同時數個地方在抗議過程中傳出火警。網路以及媒體28日的照片顯示，民眾在仰光的街道上攙扶或以擔架運送受傷的示威者，地板上血跡斑斑。匿名醫生向《路透社》表示，一位男子胸口中槍送至醫院後不治。緬甸自從2月1日，軍方發動政變逮捕國務資政翁山蘇姬、總統溫敏以及執政黨全國民主聯盟（NLD）等民選領袖後，國內情勢持續動盪，民運人士、示威者近500人遭到警方逮捕。聯合國人權辦公室引述可靠消息來源指，緬甸軍方、安全部隊對和平示威者使用非致命或致命性武器，造成至少18人死亡、30多人受傷。國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）執行主任羅斯（Kenneth Roth）指，緬甸軍方在仰光至少逮捕了185名醫學院學生、50位醫生。穿著白袍參與示威的醫生團體在反政府示威中具有代表性，醫護人員是在公務員、律師之前最早參與「公民不服從運動」的群體。緬甸國營媒體稱，軍隊已經「保持克制」但不能無視「無政府狀態的暴民」，在無法避免的情況下，對暴動的抗議者採取嚴厲的行動。美國國安顧問蘇利文週日（28）發表聲明譴責緬甸安全部隊對和平示威者使用暴力，他向死者的家屬表達慰問，並強調美國將繼續與勇於表達民主、法治、人權期望的緬甸人民同在，承諾與印太地區與全球盟友及夥伴合作，問責使用暴力者。美國正計畫採取進一步制裁，預計將在未來幾天內公布。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也在推特上轉發聲明，強烈譴責緬甸軍方的鎮壓，敦促國際社會團結一同向緬軍傳達明確訊息，要求其尊重緬甸人民透過民主選舉所表達的意志以及停止鎮壓。