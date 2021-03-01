存款變多卻沒比較快樂！他不解原因　網一面倒回「這句」

錢到底買不買得到快樂？這或許因人而異，畢竟每個人對於快樂的追求與定義都不盡相同。然而，近日有一名網友就表示，自己目前的存款遠比過去還要多，但卻不比從前快樂，他不解原因何在？沒想到許多人見狀卻狂回「這句話」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在PTT女孩板表示，「幾年前剛開始上班時，半年後印象中存了10幾萬，住在樹林租的小套房，真的超小間，一個小衛浴，一張床，旁邊一個小小的桌子，桌子小到要準備考試看書還要把筆電收起來，幾乎沒什麼走動空間，回頭看真的超窮，可那時覺得過得滿快樂的，現在存款已經是當時幾十倍，可是反而沒那時快樂，不知道為什麼？很多人也是嗎？」

▲有網友表示，他目前的存款遠比過去還多，但卻不比從前快樂，他不解原因何在？沒想到許多人見狀卻狂回「這句」。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友紛紛回應「沒有努力的目標吧我想」、「工作沒目標，剛出社會有很多夢想」、「你沒有想達成的目標了吧？」、「那時候你的目標很明確，就是存錢，就算只有存一點點，後來可能存錢速度增加不如預期或還沒下個明確目標，就會開始進入撞牆期，覺得怎麼作都沒以前的開心感覺」、「快樂跟物質沒有絕對關係啊，你想要的也許是人生的目標、自由等等的」、「讓你快樂的不是工作阿，生活只剩工作漫無目標怎麼會快樂」。

另還有人直言「不是錢多就快樂，而是工作結合興趣」、「因為存款增速追不上房價增速」、「因為那時候年輕，你還有很多時間可以享受，不需要太急著為未來打算，現在老了，很多責任和不得不面對的現實開始出現」、「因為精神世界還空空的，雖然現在你物質金錢的世界填滿了許多，但只填某個世界而已只是『滿足部分需求』，然而滿足需求並非真正、永恆的快樂跟幸福」。（編輯：許苡晴）