川普暗示「再戰2024」！路透：保守派挺川民調高達55%
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-01 11:18:37
美國前總統川普（Donald Trump）當地時間週日（28）出席「保守派政治行動大會」（CPAC）發表卸任後首場公開演說。川普再次批評現任總統拜登（Joe Biden）在選舉中舞弊，自己才是2020年大選的勝者，同時表明不會另外籌組政黨，暗示2024可能會捲土重來競選總統。
綜合美國媒體報導，在美國國會1月6日遭到極右派團體闖入後，眾議院民主黨議員對川普再度提出彈劾，雖然彈劾案最後在參議院因未達三分之二定罪門檻，但共和黨內部卻產生嫌隙，參院領袖麥康諾（Mitch McConnell）等人與川普的支持者參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）陣營出現意見分歧。面對內部分裂，川普宣稱「共和黨團結一致」且沒有計畫另外籌組政黨，這是他在過去幾個月與顧問們討論之後得到的結論。「我們不會成立新的黨派。我們已經有共和黨了，它會變得更團結強大。」川普在演說中說道「我們的運動（讓美國再次偉大）是個自豪、努力的美國愛國者運動，而且才剛剛開始。我們終將會勝利。」川普拒絕承認在11月3日的選舉中敗選，並且批評民主黨的領導人在邊境政策上「輸掉了白宮」，川普說道「但誰知道呢，說不定我會想要『三度』打敗他們。」《路透社》報導指出，一項對參與CPAC會議的民調顯示，川普在保守派的支持者中人氣仍然高居不下，55%的受訪者表示願意在2024年的共和黨總統提名初選中，投票支持川普。在川普之後支持度第二高的的是佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis），支持度為21%，不到川普的一半。在川普不參加共和黨內初選的情況下，德桑提斯的支持度則為43%，其他一同競爭的候選人支持度低於10%。但也不是所有人都支持川普「重出江湖」，民意調查也詢問受訪者「是否支持川普2024投入選戰？」68%的人認為川普應該參選，32%的人則反對或不抱持特定意見。民意調查進研究員麥克勞克林（Jim McLaughlin）認為，對於川普付出共和黨內部要達成共識非常困難，甚至難以獲得七成的認同。