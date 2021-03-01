228連假最後一日 侯友宜赴新北交控中心關心路況
記者陳志仁／新北報導
2021-03-01 12:10:08
今天是228連續假期最後一天，各地恐湧現車流及人潮；新北市長侯友宜今（1）日前往新北市交控中心瞭解交通狀況，目前各風景區交通狀況良好，預估午後將有更多出遊的民眾陸續返北回到工作崗位，部分路段及匝道口恐出現回堵擁塞的情形，提醒民眾應及早因應。
侯友宜表示，許多民眾利用228連續3天假期外出遊玩，前2天新北市烏來、林口、猴硐、瑞芳、九份、平溪、碧潭、鶯歌及淡水等9個風景區，陸續出現過多的車流及人潮，市府立即啟動人潮儀表板的第一階段管制，實施停車場一進一出管控措施，並密切注意各快速道路及國道匝道口車流管制情形。228連續假期的期間，台64、台65快速道路及國道五號等匝道口，出現交通壅塞的情形，侯友宜一早也特別關心上述地點車流狀況；侯友宜說，上午國道五號南下的車流順暢，北上車流開始出現壅塞，午後將有更多出遊民眾陸續返北回到工作崗位，部分路段及匝道口恐出現回堵擁塞情形，提醒民眾應及早因應。此外，許多出遊返家的民眾會到大賣場採購，恐造成周邊道路交通壅塞；侯友宜特要求市府各相關單位務必掌握交通的狀況，也提醒市民朋友留意車流及人潮，避免前往人潮壅塞的地方，平安度過假期最後一天。