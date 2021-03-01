空氣品質恐亮紅燈！西半部污染物擴散不易
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-01 12:28:10｜2021-03-01 12:30:21
今（1）日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，污染物不易擴散。環保署表示，依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區達「橘色提醒」等級。
依監測資料及氣象局1日10時氣象資料顯示，今日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風至東南風，西半部地區位於背風側，風速較弱，污染物不易擴散；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；午後北部及高屏地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南及高屏部分地區短時間可能達紅色警示等級。未來一周，3月1日東北季風減弱，西半部空氣品質轉差；2日、3日東北季風增強，迎風面地區擴散佳，下風處南部須留意污染物累積；4日、5日東北季風減弱，西半部空品再轉差；6日東北季風再增強，迎風面地區擴散佳，下風處易累積；空氣品質受氣象條件影響大，近期天氣系統變化快速，預報不確定性較高，請隨時留意最新空氣品質資訊。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在戶外減少劇烈活動，配戴口罩防護。