基進黨嗆柯文哲228「作秀」 蔡壁如：柯應該被尊重
記者丁上程／台北報導
2021-03-01 12:29:19｜2021-03-01 12:30:13
台北市長柯文哲在228紀念日期間，啟動「一日北高」的自行車活動。昨（28）日晚間接近10點才抵達終點站高雄。雖然許多熱情柯粉守候在終點站等待柯文哲，不過基進黨則高舉抗議標語牌突襲柯文哲，高呼「停止消費228、柯文哲出來道歉」。對此過去曾與柯文哲長期待在台大醫院工作的民眾黨不分區立委蔡壁如，也為柯緩頰，表示「柯市長的紀念方式，應該要被尊重」。
由於這回「一日北高」自行車活動，柯文哲打著推廣台灣自行車產業及觀光，並以汗水代替淚水紀念「228和平紀念日」，卻遭質疑花72萬公帑還搞直播宣傳，根本只是淪為柯文哲的個人造勢活動。基進黨就在終點站舉著「停止消費228、拒絕傷痛樂化」、「騎車雙城當消遣、根本作秀又欺騙」。直到民眾黨秘書長謝立功出面斡旋，抗議群眾才散去。對此蔡壁如為柯文哲發聲，表示各界對於228的紀念方式，應該都給予尊重，台灣社會能在各種意見並陳中走出傷痛、走向和解。「基進黨的朋友熱情洋溢，對土地的情感表達強烈而直接。」蔡璧如說，「我個人很尊重也很支持。同樣的身為228受難者家屬的柯市長，他選擇紀念這一天的方式，也應該被尊重才對。」蔡壁如直言，如果228這一天的血淚教訓可以換來後世台灣人的相互理解尊重並且進步，相信先賢先烈在天之靈會微笑看待吧！