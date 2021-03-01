紐約州長致歉但否認性騷　眾院議長白宮支持調查

接連有兩名女性出面指控古莫性騷擾後，聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天打破沉默，談論這起醜聞。白宮也表示，總統拜登支持對此事展開獨立調查。36歲的古莫前助理鮑藍（Lindsey Boylan）24日表示，她2015到2018年替紐約州政府工作期間，遭到古莫性騷擾。「紐約時報」昨天報導，25歲的前衛生政策顧問班奈特（Charlotte Bennett）也表示，古莫去年曾對她性騷擾。法新社報導，班奈特向紐時透露，63歲的古莫去年6月對她說，他樂於和20多歲的女性約會，還問她認為年齡會不會成為男女交往的問題。儘管古莫從未對她有肢體碰觸，但班奈特說，「我認為州長想與我上床，我當時感到非常不舒服和害怕」。古莫遭遇外界嚴厲批評聲浪，連他所屬的民主黨也有不少人出面抨擊。古莫發出聲明說：「有時我覺得我是在開玩笑，講出自以為好笑的笑話…我無意冒犯，只是想在談到非常嚴肅的事時，增添一些趣味和玩笑。」「我現在知道，我的互動可能沒關注到旁人感受或太私人。」古莫坦承，他有些話可能會「被誤解為討厭的調情」，對於任何有此感受的人，古莫說他「真的很抱歉」。但他否認曾不當碰觸或向任何人求歡，並說他已要求針對相關指控展開獨立調查。裴洛西今天在聲明中說：「出面對古莫州長提出嚴重且可信指控的女性，她們的聲音值得傾聽，並受到有尊嚴的對待。獨立調查必須有正當程序，且尊重涉及此事的所有人。」白宮發言人莎琪（Jen Psaki）在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）上也說，應對古莫所受「嚴重指控」進行獨立調查。莎琪說：「拜登總統一直認為，每名女性的聲音都應傾聽，應獲得尊重、尊嚴地對待。鮑藍和班奈特也不例外。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1100301