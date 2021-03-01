金球獎／已故黑豹奪影帝　「首位華人女導演」趙婷獲2獎

第78屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今（1）日早上揭曉得獎名單，這次受到疫情影響，首次採用跨美東、美西兩地直播的形式舉行，由蒂娜費、愛咪波勒分別在曼哈頓、洛杉磯兩地主持。去年因癌症離世的《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼，以生前遺作《藍調天后》搶下劇情電影最佳男主角，華裔導演趙婷的《游牧人生》則拿下劇情電影最佳影片，本身也獲得最佳導演的殊榮。

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查德維克博斯曼因為《黑豹》打開知名度，可惜去年8月因大腸癌病逝，讓不少影迷悲慟不已，至今仍有許多人懷念他，今天他拿了個人首座金球獎，老婆替他領獎、致詞時還不小心哭了出來，讓一旁的嘉賓不禁也紅了眼眶。事實上，在查德維克博斯曼尚未離世前，除了《黑豹2》正在籌備之外，漫威還計畫開拍《黑豹3》。

38歲的趙婷這次執導的《游牧人生》大獲好評，她是繼李安之後，第二位拿下最佳導演獎的華人導演，也是首位獲該獎的華人女性。趙婷是大陸女星宋丹丹的繼女，從小接受西方教育的她，曾以《重生騎士》揚名好萊塢，她也獲得漫威青睞，執導新片《永恆族》。（編輯：侯家瑜）

▲老婆替查德威克鮑斯曼領獎時，不小心哭了出來。（圖／ Golden Globes官方臉書）