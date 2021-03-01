藻礁公投連署突破門檻 行政院：公開透明持續與民眾溝通
新頭殼
2021-03-01 14:17:26｜2021-03-01 14:20:14
中油規劃於桃園大潭觀塘區工業園區興建的第三天然氣接收站，從環境影響評估便引發爭議至今，環團發動珍愛藻礁公投連署也進入最後階段。日前行政院強調，府方態度是全力保護藻礁，已將原開發面積刪至至原先1成左右，盡最大努力避開藻礁區域。今（1）日行政院發言人羅秉成重申，府方仍致力於護藻，並同時兼顧用電穩定，持續秉持資訊公開透明與民眾溝通。
羅秉成指出，政府對公民投票的權利予以尊重，政院強調，府方仍抱持保護藻礁生態，並同時兼顧用電穩定。羅秉成補充，蔡政府仍致力於護藻，已盡力避開藻礁區域，也將編列基金保護當地生態。此外，截至昨日，珍愛藻礁公投連署已累積逾29萬份，超過公投法定門檻，珍愛藻礁工作小組表示，將拉高設定目標，盼於10日之期達到45萬份連署。珍愛藻礁公投獲得在野黨熱烈響應，日前國民黨主席江啟臣於臉書痛批，民進黨是一個不願與民眾溝通的政黨，要民眾用選票告訴政府，什麼才是人民期待的未來。近日台民黨主席柯文哲則稱，「這個就不是我要替她（蔡政府）解釋，而是他們要出來解釋的」。台灣民眾黨臉書則於25日發文稱，昔承諾護藻政治人物如今「翻臉不認人」，民眾有義務站出來守護美景，讓「時空不同」的政治人物找回良心。時代力量黨主席陳椒華於前天（2/27）強調，守護藻礁和反核是時力一貫的立場，並發動「衝刺藻礁公投 時力全國總動員」。