鼻酸！吳孟達舞台下鬆口：身體不行了 最大遺憾曝光
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-01 14:24:03｜2021-03-01 14:26:22
港星吳孟達出道48年，和周星馳（星爺）拍過無數喜劇，27日他因肝癌逝世，享壽69歲，生前最後一次上的綜藝節目是《王牌對王牌》，製作人吳彤在微博還原當天吳孟達工作情景，並吐露他心中遺憾：「離觀眾越來越遠了。」
人人說到吳孟達必提他敬業一面，吳彤說，錄製《王牌》的時候，他年過6旬，但比年輕藝人都還要配合、謙遜、尊重一切內容。演短劇時還自己加了出場設計，一直認真的排練，「我問他，病情怎麼樣？他說好很多了，一切都在好轉。我問他最近有什麽開心的事嗎？他大笑說：『我兒子2次駕照沒考上科目二，全家人笑他！因為我兒子平時好八百（愛耍酷），他覺得自己很厲害，結果沒想到2次都沒考過。』」問他的擔心和遺憾？吳孟達回答吳彤：「有時候就覺得自己離觀眾越來越遠了，很多觀眾喜歡的東西，我想不到了；就算想得到，也做不到了。挺難過的。」那為什麼還堅持？他說：「演員嘛，不演戲在家幹什麽呢。我現在身體不行了，就算有一天說不了台詞，我還可以演《搭錯車》裡面的那種啞巴老頭，我還是想要一直拍戲，給大家看到。」吳彤說：「更讓我印象深刻的就是，我們叫他達叔，他說，別叫我達叔，叫我達哥，我還年輕著。」