國五實施高乘載管制 台9蘇花公路預估塞到晚上10點
記者黃仁杰／台北報導
2021-03-01 14:52:21
今（1）日為和平紀念日連續假期收假日，截至上午11時，除國5北向頭城至坪林路段於9時30分出現車多壅塞外，其餘國道路況大致正常。另今日14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制
高速公路局研判下午國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪，國5頭城-坪林等北向路段可能會出現車多情形，另今日14至21時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。今日為228連續假期最後1日，至中午12時止，基隆台2線大武崙路段西向及新北台2線淡水路段東向已有壅塞與車多情形，另預測本日下午開始台9線蘇花公路北上崇德到東澳於14時至17時湧現車流量、台61線北上香山至鳳鼻則於13時至22時出現車多與壅塞情形發生、台9線南迴公路南下知本往楓港方向將可能於14時至19時出現車潮。公路總局於連假期間提供國道客運票價優惠、43條台灣好行路線享電子票證半價優惠及轉乘優惠，票價部分提供北花線來回票400元，且持不同客運業者回程票根更可通用。